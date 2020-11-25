Arkas Spor evinde Afyon Bld önünde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilerek 7 haftalık galibiyet serisini sona erdiren Arkasspor, bugün evinde Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Mavi-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.