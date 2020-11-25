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’de üzüntü var

Balıkesir’de üzüntü var
Giriş Tarihi: 25.11.2020

TFF 1. Lig'de evinde oynadığı maçta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını söyledi. Dilsöz, "Ümraniye karşısında üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti. Karşılaşma içinde sahamıza çok gömüldük ama buna rağmen rakibimizin çok pozisyonu yok. Bizim biraz daha topu tutmamız gerekiyordu, bunu oyuncularımıza söylüyoruz ama maçın içindeki atmosfer çok farklı oluyor. Futbolcularımla sorunu da çözeceğiz. Galibiyet serisine de başlayacağız. Bandırma maçında puan veya puanlar almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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