Fethiye’ye prim dopingi

3. Lig 2. Grup'ta Kahta 02 Spor'u 2-0 yenerek puanını 17'ye yükselten Fethiyespor'a prim dopingi yapıldı. Başkan Esat Bakırcı, güzel bir mücadele ile haftayı 3 puanla kapatan futbolcuların 2'şer bin TL'lik galibiyet primlerini hesaplarına yatırdı. Teknik direktör Mesut Toros, "Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Fosfat'ı da yenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu maçı kazanarak Fethiye'ye lider olarak dönmek istiyoruz" dedi.

ERDOĞAN CANKKUŞ