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Haberler Spor Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor CANLI

Yeni Malatyapor - CANLI

'nda heyecan 4. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Günün açılış maçında BtcTurk , 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor CANLI

25.11.2020, 13:12

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesiyle sürüyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Cemil Tunç yapıyor.

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