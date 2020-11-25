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Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Günün açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

25.11.2020, 13:12