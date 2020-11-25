Yeni Malatyapor - Etimesgut Belediyespor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor mücadelesiyle sürüyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ile Cemil Tunç yapıyor.
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