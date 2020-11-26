  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor CANLI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - CANLI

'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor CANLI

26.11.2020, 13:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turun son gününün ilk karşılaşmasında, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan kritik mücadelenin canlı yayını haberimizde..

CANLI YAYIN

MAÇIN 11'LERİ

BB Erzurumspor: Batuhan, Hamroun, Ömer, Emrah, Boumal, Osman, Schwechlen, Hasan, Teikeu, Cenk Ahmet, Sadiku

Ankara Demirspor: Bahadır, Ahmet, Rahmi, Hüseyin, K. Hakan, Ayberk, Mustafa, Hakan, Turan, Okan, Süleyman

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA