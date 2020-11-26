Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turun son gününün ilk karşılaşmasında, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan kritik mücadelenin canlı yayını haberimizde..

CANLI YAYIN

MAÇIN 11'LERİ

BB Erzurumspor: Batuhan, Hamroun, Ömer, Emrah, Boumal, Osman, Schwechlen, Hasan, Teikeu, Cenk Ahmet, Sadiku

Ankara Demirspor: Bahadır, Ahmet, Rahmi, Hüseyin, K. Hakan, Ayberk, Mustafa, Hakan, Turan, Okan, Süleyman