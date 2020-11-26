Futbol artık 10’suz

Dünya futbolunun unutulmaz yıldızlarından Arjantinli Diego Armando Maradona, Tigre'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti. Son olarak 1 ay önce beyninden pıhtı alınan, ciddi bir ameliyat geçirmesine rağmen sağlıklı şekilde evine taburcu olmayı başaran ancak vefat eden 60 yaşındaki efsane isim için Arjantin hükümeti 3 günlük yas ilan etti. Arjantin Milli Takımı'nın yanısıra İtalyan ekibi Napoli ve Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.



20. YÜZYILIN EFSANE OYUNCUSUYDU

Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olan Maradona, 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli ismiydi. Napoli formasıyla iki kez İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Maradona, Brezilyalı efsane isim Pele ile birlikte FIFA tarafından 20. yüzyılın oyuncusu ödülüne layık görüşmüştü. Arjantin Milli Takım formasıyla 4 kez FIFA Dünya Kupası'nda oynayan Maradona, kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmıştı.



"O TANRI'NIN ELİYDİ"

NAPOLİ'YLE İtalya'da şampiyonluk yaşayan hatta Napolililer'in 1990 Dünya Kupası'nda İtalya yerine Arjantin'i tutmasını sağlayan Maradona, ülkesiyle Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nı da kaldırmıştı. Turnuvada İngiltere'ye attığı iki gol futbolseverler tarafından hala unutulmayan Maradona bu gollerden birini eliyle atmış, gol geçerli sayılınca da maç sonu konuyla ilgili olarak "O benim değil, Tanrı'nın eliydi" demişti.