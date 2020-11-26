Haberler Spor Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK CANLI

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor, sahasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

26.11.2020, 17:12