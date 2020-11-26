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Haberler Spor Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK CANLI

- FK CANLI

'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında , sahasında FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK CANLI

26.11.2020, 17:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor.

CANLI YAYIN

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