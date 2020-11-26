Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor, sahasında Hekimoğlu Trabzon FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme sistemindeki mücadele Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanıyor.
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