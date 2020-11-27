  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Ankaragücü - ()

'in 10. haftasında Ankaragücü ile başkentte karşı karşıya gelecek. ile çıkış yakalayan Trabzonspor, yükselişini sürdürmek istiyor. Ankaragücü ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Ankaragücü - Trabzonspor CANLI ANLATIM

27.11.2020, 19:23

Süper Lig'in 10. haftası Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açılıyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçı öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA