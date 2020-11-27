Haberler Spor Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor başkentte karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Trabzonspor, yükselişini sürdürmek istiyor. Ankaragücü ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

27.11.2020, 19:23