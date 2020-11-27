Ankaragücü - Trabzonspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftası Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açılıyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçı öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven
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