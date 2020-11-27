Kupada kuralar çekiliyor

FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün 14.30'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve G.Saray katılacak. 15, 16, 17 Aralık'taki maçlar A Spor ve ATV'den yayınlanacak.
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