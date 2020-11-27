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Yiğido’dan müthiş zafer

I Grubu 4. hafta maçında deplasmanda geriye düştüğü maçta Qarabağ’ı yendi.

Yiğido’dan müthiş zafer
Giriş Tarihi: 27.11.2020

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Sivasspor, deplasmanda Qarabağ'ı 3-2 mağlup etti. 8. dakikada Matic'in orta sahadan verdiği pasta topla buluşan Zoubir'in ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 39'da ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Gradel'in şutu Guerrier'in eline çarpınca hakem Kehlet penaltı noktasını gösterdi. 40'ta penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Kone, topu filelere gönderdi: 1-1. 51'de İbrahimli'nin içeriye verdiği topu Caner uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Matic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun çektiği sert şutu filelerle buluştu: 2-1. 58'de Yasin Öztekin'in sağ kanatta son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşu ağlara gitti. 2-2 79'da Uğur, pasını Kone'ye verdi. Kone'nin ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda gerçekleştirdiği vuruş ile skoru belirledi: 3-2.

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