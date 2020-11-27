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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu ile; Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile; Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği ile ve Trabzonspor da Adana Demirspor ile eşleşti.

27.11.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020,15:07