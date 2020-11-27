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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

'nda 5.Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı 'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan kura çekiminde , Tarsus İdman Yurdu ile; Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor ile; Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği ile ve da Adana Demirspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler

27.11.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020,15:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. 5. turda Trabzonspor, Esenler Erokspor ile Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu ile, Galatasaray Darıca Gençlerbirliği ile Fenerbahçe ise Karacabey Belediyespor ile eşleşti.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR

ANTALYASPOR - BOLUSPOR

KONYASPOR - ALTINORDU

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ

ALANYASPOR - ADANASPOR

GÖZTEPE - BURSASPOR

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR

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