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12 dev adam yıkıldı

I A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki üçüncü maçında da yenilerek işini zora soktu. Dördüncü maçımızda yarın Hollanda kapışacağız

12 dev adam yıkıldı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında ilk periyodu 24-7 önde bitirdi. İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, soyunma odasına da 45-24 önde gitti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Hırvatlar son bölüme de 57-43 önde girdi. Kalan sürede farkı tekrar açan Hırvatistan, maçtan 79-62 galip ayrıldı. Milliler, gruptaki dördüncü maçını 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak.

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