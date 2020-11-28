12 dev adam yıkıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında ilk periyodu 24-7 önde bitirdi. İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, soyunma odasına da 45-24 önde gitti. Oyun üstünlüğünü sürdüren Hırvatlar son bölüme de 57-43 önde girdi. Kalan sürede farkı tekrar açan Hırvatistan, maçtan 79-62 galip ayrıldı. Milliler, gruptaki dördüncü maçını 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak.