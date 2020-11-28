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Haberler Spor 3. Lig’de heyecan dolu cumartesi

3. Lig’de heyecan dolu cumartesi

Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Bucaspor 1928, Soma, Kızılcabölük ve Manisa puan savaşı verecek

3. Lig’de heyecan dolu cumartesi
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Egeli ekipler bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 3. Grup'ta lider durumda bulanan Somaspor sahasında Batman Petrol'u konuk edecek. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup olan Manisa ekibi kazanarak koltuğunu korumak istiyor. 1'inci Grup'ta 10 maçta yalnız 3 beraberlik alabilen galibiyetsiz son sıradaki Manisaspor da deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü önünde ter dökecek. Tarzan zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. 1. Grup'taki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor evinde 1877 Alemdağspor'u ağırlayacak. Bu üç karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. 1. Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la karşılaşacak. Maç saat 12.00'de başlayacak. Ligde bu sezon çıktığı 10 maçın 7'sini kazanıp 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Fırtına, 22 puanla lider Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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