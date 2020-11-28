  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altekma’nın konuğu G.Saray

Altekma’nın konuğu G.Saray

Altekma’nın konuğu G.Saray
Giriş Tarihi: 28.11.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı son 3 karşılaşmada Arkasspor, Sorgun Belediyespor (D) ve Fenerbahçe'ye (D) mağlup olarak düşüşe geçen Altekma, bugün evinde zirve yarışı veren Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. İzmir ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Antrenör Levent Matmeriçli, "Bu maçta kazanmak için oynayacağız. İlk yarıdan sonra bir kez daha Galatasaray'ı yenip rövanşı da vermemiş olacağız" dedi. Levent Matmeriçli şöyle devam etti: "Ligde zaman zaman istemediğimiz sonuçlar aldık. Özellikle son üç maçı yenilgiyle kapatmamız herkesi üzdü. Galatasaray karşılaşmasıyla yepyeni bir sayfa açacağız."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altekma’nın konuğu G.Saray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA