Altekma’nın konuğu G.Saray

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı son 3 karşılaşmada Arkasspor, Sorgun Belediyespor (D) ve Fenerbahçe'ye (D) mağlup olarak düşüşe geçen Altekma, bugün evinde zirve yarışı veren Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TVF Voleybol TV yayınlayacak. İzmir ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Antrenör Levent Matmeriçli, "Bu maçta kazanmak için oynayacağız. İlk yarıdan sonra bir kez daha Galatasaray'ı yenip rövanşı da vermemiş olacağız" dedi. Levent Matmeriçli şöyle devam etti: "Ligde zaman zaman istemediğimiz sonuçlar aldık. Özellikle son üç maçı yenilgiyle kapatmamız herkesi üzdü. Galatasaray karşılaşmasıyla yepyeni bir sayfa açacağız."