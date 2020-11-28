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Arkas Başkent’te

İzmir temsilcisi bugün deplasmanda Ziraat Bankkart ile 15.00’te karşı karşıya gelecek

Arkas Başkent’te
Giriş Tarihi: 28.11.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkas Spor bugün deplasmanda Ziraat Bankkart'la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 18. hafta maçı saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, başkentte zorluk düzeyi yüksek bir maça çıkacaklarını belirterek, "Afyon Belediye galibiyetini Ziraat Bankkart'ı yenerek süslemek istiyoruz. Hedefimiz zirve ve bu yolda bir engeli daha kayıpsız aşmaktan başka düşüncemiz yok" dedi. Ligde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Uğur Özden şöyle konuştu: "Zor bir maça çıkacağız. Rakibimizin gücünü çok iyi biliyoruz. Ancak iyi mücadele ederek İzmir'e mutlu dönmek istiyoruz."

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