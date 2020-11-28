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Haberler Spor Heyecan fırtınası

Heyecan fırtınası

Heyecan fırtınası
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas katıldı. Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplamda 32 takım mücadele edecek.

SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKIYOR
Tek maç üzerinden oynanıp, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan takımlardan F.Bahçe kupada Karacabey ile Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla, G.Saray D.G.Birliği'yle, Göztepe Bursa ile, Başakşehir de Turgutluspor'la eşleşti. TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, "Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. Heyecanlı geçen kupada sürpriz sonuçlar da yaşanıyor. Hatayspor, Kayseri kupaya veda etmek zorunda kaldı. Umarım bu turda da güzel maçlar olur" dedi.

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