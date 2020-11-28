Maradona son yolculuğa uğurlandı

ARJANTİNLİ efsane futbol-cu Diego Armando Maradona toprağa verildi. 30 Ekim'de 60. doğum gününü kutla-yan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde geçirdiği kalp krizinden dola-yı hayatını kaybetmişti. Baş-kent Buenos Aires'e yakla-şık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığı'na hay-ranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güç-lerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

ÖNCEKİ gece cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosa-da, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Yerel saatle 16.00'ya kadar devam edecek törene binler-ce kişi katıldı, gözyaşları sel oldu. On binlerce Arjantin-li, Diego Maradona'yı onur-landırmak için Arjantin'in yetiştirdiği en ikonik yıldızın tabutunun önünden geçerek sıraya girdi. Bazı kişilerin ise Maradona'nın tabutu başın- da selfie çekip paylaşım yap-ması tepkilere neden oldu.



CENAZEDE OLAY

Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde hayranlarının polisle çatışması sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin veda edebilmesi için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirilmişti. On binlerce kişi devlet başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, salgın nedeniyle ziyaretçilere kısıtlama getirdi. Fernandez, korona virüs önlemlerine uyulmaması nedeniyle cenaze töreninin erken bitirilmesini istedi. Öfkelenen Maradona hayranları polisle çatıştı. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtabilmek için de göz yaşartıcı gaz kullandı.