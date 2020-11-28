Yılmaz Vural yoğun bakımda

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden korona virüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki deneyimli futbol adamı daha önce de Haziran ayında Akhisarspor'u çalıştırırken korona virüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların Vural ile çok yakından ilgilendiği de açıklandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ancak endişeli bir bekleyişin olduğu ifade edildi. Yılmaz Vural, antrenörlük kariyeri boyunca 28 takım çalıştırırken, bir çoğunda da takımları ya kümede bıraktı ya da şampiyon yaptı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, "Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural" mesajı paylaştı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dışında bir çok kulüp Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüpler Birliği de yayınladığı mesajda "Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını istiyoruz" dedi. 67 yaşındaki futbol adamı Haziran ayında korona virüse yakalanmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kayserispor'da gözler Pedro'da Süper Lig'de pazartesi evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da Pedro Henrique için seferberlik başladı. Lige verilen milli arada antrenmanda kasığından sakatlanan Pedro Henrique'nin tedavisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedavi altında olan ve günlerdir salonda çalışan Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı belli değil. Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en etkili ismi olan Pedro, "Arkadaşlarımın bana ihtiyacı var" dedi. Pedro'nun Fatih Karagümrük maçında oynayıp, oynamayacağı ise yarınki idman sonrası netlik kazanacak. Kasımpaşa'da