Altekma direnemedi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Altekma, evinde konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 yenildi. Daha önce oynadığı son 3 maçta Arkas Spor, Sorgun Belediyespor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan İzmir ekibi, Galatasaray'a da yenilerek son 4 maçını kaybetti. İlk sette rakibine fazla direnemeyen Altekma seti 25-18 kaybetti. İkinci sette ise biraz daha iyi oynayan İzmir temsilcisi zaman zaman rakibini zorlasa da seti 25-20 kaybederek 2-0 yenik duruma düştü.

KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

3. sette de rakibinin hücumdaki etkinliğini kırmaya çalışan İzmir ekibi basit hatalar yaptı. Altekma seti 25-20 maçı da 3-0 kaybetti. Maçın bitiminde Altekmalı oyuncular üzüntü yaşadı.