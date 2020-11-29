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Haberler Spor Ege'de dualar Yılmaz Vural için

Ege'de dualar için

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik adamı olan 'ın koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olması tüm camiasını üzerken, Ege takımları da tecrübeli teknik adamın bir an önce sağlığına kavuşması için duacı. Esprili kişiliğiyle spor camiasının en sevilen isimlerinden olan Vural, kariyerinde Ege'de Karşıyaka, Denizlispor, Manisaspor, ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Göztepe'yi 2017 yılında Play-Off'tan 14 sene sonra 'e taşıyan isim olan Vural, kariyerinde son olarak ise geçen sezon Akhisarspor'da görev yaptı.

Ege'de dualar Yılmaz Vural için

29.11.2020, 13:59

khisarspor'la geçen sezonda TFF 1'nci Lig'de galibiyet serisi yakalayıp takımı Süper Lig'in eşiğine getirdiği dönemde koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla 3 ay sahalardan uzak kalan Yılmaz Vural, bu 3 ay boyunca izole olduğu kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden hiç ayrılmayıp takımını yönetti. Pandemi arası sonrası 21 Haziran'da yarıştaki rakiplerden Altay'la oynanacak ilk maç öncesinde kulüpte kendisiyle birlikte 3'ü futbolcu 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzüntüsünü yaşayan 67 yaşındaki Vural, o dönem semptom göstermese de 14 gün sahaya çıkamadı.
Koronavirüs vakalarının şokuyla Vural'dan yoksun çıktığı Altay maçını 3-1 kaybederek direkt Süper Lig yarışında havlu atan Akhisarspor, ardından Play-Off'ta da yarı finalde elenince tecrübeli teknik adam kulüpten ayrıldı.

Vural'ın yoğun bakıma kaldırılması sonrası Ege'deki tüm kulüpler geçmiş olsun mesajı yayınladı. Vural'ın yakın arkadaşı olan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz de duygularını Bursaspor maçı sonrası, "Bu koşullarda müsabakayı oynamak bir teknik adam olarak benim ve meslektaşlarım adına çok zordu. Bütün aklımız Yılmaz hocadaydı. Halen öyle. Sevgili kardeşim çok değerli eski dostum benim. Ondan alacağımız iyi bir haber nice 3 puanlara değer. İnşallah daha iyi haberler alırız çok daha mutlu oluruz" diyerek dile getirdi.

DHA

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

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