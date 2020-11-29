Kızılcabölük çöktü

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalmanın hesaplarını yapan Kızılcabölükspor evinde oynadığı maçta 1877 Alemdağspor'a 4-2 yenildi. Son 6 maçtır kazanamayan Kızılcabölük, yine yenildi. 23'te Fırat, kaleci Asil Kaan ile karşı karşıya kaldı: 0-1. 27'de Yusuf'un kafa vuruşunda top direkten döndü, Ertuğrul tamamladı: 0-2. 32'de Fırat, Erdem'i çalımlayarak golünü attı 0-3. 62'de Atalay plase vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3. 70'te Ozan güzel bir gol kaydetti: 2-3. 85'te Çağlar, yerden sert ve düzgün vurdu: 2-4. 90'da Oğuzhan'ın 25 metreden şutu direkte patladı. Kızılcabölük maçı 4-2 kaybetti ve üzüntü yaşadı. Karşılaşmanın ardından geçen sezon son beş maç gelip takımı düşmekten kurtaran teknik direktör Ali Yalçın alınan kötü sonuçlar sonrası istifa etti.

SEBAHATTİN ALP