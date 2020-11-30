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12 dev adam nihayet

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki 4. maçında ’yı yenerek ilk galibiyetini elde etti.

12 dev adam nihayet
Giriş Tarihi: 30.11.2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu. Karşılaşmaya Larkin'in basketleriyle başlayan A Milli Takım, ilk periyodu 24-14 önde bitirdi. İkinci periyoda etkili başlayan Hollanda, Franke ve De Vries ile üst üste bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-33. Larkin'in basketleriyle üstünlüğü tekrar eline geçiren Türkiye, devreyi 41-37 önde kapattı.

ÜSTÜNLÜĞÜ BIRAKMADILAR
ÜÇÜNCÜ periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, maçı son bölüme skoru eşitleyip girdi: 55-55. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Larkin ve Ege'nin sayılarıyla maçtan 73-71 galip ayrıldı. A Milli Basketbol takımımız, gruptaki son iki maçını İsveç ve Hırvatistan ile oynayacak.

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