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Haberler Spor Aydın BŞB fırtınası

Aydın fırtınası

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Aydın temsilcisi İlbank’ın ardından evinde Kuzeyboru’yu da 3-2 yenerek üst üste 2. maçını kazandı.

Aydın BŞB fırtınası
Giriş Tarihi: 30.11.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın BŞB, evinde Kuzeyboru'yu da 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. İlk set iki ekibin karşılıklı sayılarıyla başladı. Nefes kesen seti Aydın ekibi 26-24 kazandı. İkinci sete iyi başlayan Aydın'ın Sultanları, 25-18 seti kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Kuzeyboru, seti 21-25 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü setin sonlarında öne geçen misafir takım, Aydın BŞB'nin file önündeki hatalarını iyi değerlendirip seti 23-25 kazandı ve karşılaşmayı final setine taşıdı. Final setinde rakibine fazla sayı şansı tanımayan Aydın BŞB seti 15-7, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Aydın ekibi bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken üst üste ikinci maçını kazandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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