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Haberler Spor Ege’de dualar Yılmaz Vural’a

Ege’de dualar ’a

Korona virüs teşhisiyle yoğun bakıma alınan teknik adam için Ege kulüpleri mesaj yayınladı.

Ege’de dualar Yılmaz Vural’a
Giriş Tarihi: 30.11.2020

TEKNİK direktör Yılmaz Vural'ın korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olması tüm futbol camiasını üzerken, Ege takımları da tecrübeli teknik adamın bir an önce sağlığına kavuşması için duacı. Kariyerinde Ege'de Karşıyaka, Denizlispor, Manisaspor, Göztepe ve Akhisarspor'u çalıştıran Göz-Göz'ü 2017 yılında Play-Off'tan 14 sene sonra Süper Lig'e taşıyan isim olan Vural için tüm Ege ekipleri geçmiş olsun mesajı yayınladı.

AİLESİNDEN YENİ AÇIKLAMA
KORONA virüs tedavisi sebebiyle hastanede yoğun bakımda olan Vural için ailesinden yeni açıklama geldi. Vural'ın ailesi, deneyimli teknik adamın ilk kez korona virüs tedavisi gördüğünü, daha önce sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan testlerde negatife döndüğünü ifade etti.

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