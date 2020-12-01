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Haberler Spor Bergama'da pozitif vakalar artıyor

Bergama'da pozitif vakalar artıyor

Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.

Bergama'da pozitif vakalar artıyor

AA

01.12.2020, 13:16

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, yaptığı açıklamada, Bayrampaşa maçı öncesinde yapılan testlerde 4 futbolcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması için bir kez daha test yapıldığını kaydeden Üstün, "13 futbolcumuzun daha testi pozitif çıktı. İzolasyon süreci başlatılan futbolcuların tedavilerine başlandı. Kendilerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediyespor'un 3 Aralık Perşembe günkü Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelendi.

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