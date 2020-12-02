KSK zor virajda

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı içinde bulunan Karşıyaka bugün deplasmanda Batman Petrolspor'a konuk olacak. Batman Yeni Şehir Stadı'nda 13.00'te başlayacak karşılaşmada hakem Tunç Özdemir görev yapacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Harun Atalay ve Barış Çelik'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Bu iki oyuncu dışında ise İzmir ekibinde eksik bulunmuyor.

SERİ YAKALAMAK İSTİYORLAR

Hafta sonunu maç yapmadan geçiren Kaf-Kaf grupta 21 puanla 4. sırada yer alıyor. Batman ise 14 puanla sıralamada 9. basamakta bulunuyor. Geçtiğimiz hafta erteleme maçında Arhavi'yi yenen Kaf-Kaf, Batman'ı yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Çok zor bir deplasmanda kazanmak için mücadele edeceğiz. Amaç kayıpsız evimize dönük hedefimize emin adımlarla ilerlemek" dedi.