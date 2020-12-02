Petkimspor son nefeste

ALİAĞA Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'u son anda geçti: 67-66. Maça hızlı başlayan lacivertbeyazlılar, ilk periyotu 21-14 üstün kapattı. İkinci periyotta Hummer- John Ray ikilisinin etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Petkimspor, devreyi de 40-32 önde geçti. Üçüncü periyotta hücumlardan boş dönen ev sahibi ekip, son bölüme 61-54 geride girdi. Petkimspor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi son saniyelerde Hummer'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla 67-66 kazandı, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti. Hummer ve John Ray 15'er sayıyla yıldızlaştı.