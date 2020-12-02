Pınar KSK’nin gücü yetmedi

PINAR Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayı namağlup Anadolu Efes'e 74-61 yenidi, 8. maçında 3. mağlubiyetini aldı. M'Baye'nin sayılarıyla etkili olan KSK, Singleton'u durduramadı, ilk periyotu 21-15 geride kapattı. İkinci periyotta Metecan ve Morgan'la sayılar bulan yeşil-kırmızılılar, farkın açılmasına engel olamadı devreyi 38-23 mağlup kapattı. Üçüncü periyotta da rakibine direnemeyen Pınar KSK, son bölüme 58-44 geride girdi. 4. periyotta farkı eritemeyen yeşil-kırmızılılar, salondan 74-61 mağlup ayrıldı, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Anadolu Efes'te, Singleton 19 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, KSK'de M'Baye 16, Morgan 14, Taylor 13 sayıyla oynadı.