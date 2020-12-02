  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, başkan 'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

02.12.2020, 18:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

KARANTİNA BAŞLADI
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA