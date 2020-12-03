Alkışlar Altekma’ya

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme karşılaşmasında Altekma, Bingöl'de konuk olduğu Solhan Spor'u 3-1 mağlup etti ve galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Dördüncü sette skor 14-8 Altekma lehine devam ederken tribünden sahaya giren bir kişi Başhakem İsmail Yıldırım'a fiziki müdahalede bulunmaya çalıştı. Hakemler bu olay karşısında soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Yaklaşık 40 dakikalık beklemenin ardından karşılaşma yeniden hareketlendi. 14-8'lik avantajını set sonuna kadar sürdüren Altekma 25-22 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı.