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Alkışlar Altekma’ya

Üstü üste aldığı 4 mağlubiyet alan Altekma Solhan’ı yenerek kendine gelmeyi başardı.

Alkışlar Altekma’ya
Giriş Tarihi: 3.12.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme karşılaşmasında Altekma, Bingöl'de konuk olduğu Solhan Spor'u 3-1 mağlup etti ve galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Dördüncü sette skor 14-8 Altekma lehine devam ederken tribünden sahaya giren bir kişi Başhakem İsmail Yıldırım'a fiziki müdahalede bulunmaya çalıştı. Hakemler bu olay karşısında soyunma odasına gitmek zorunda kaldı. Yaklaşık 40 dakikalık beklemenin ardından karşılaşma yeniden hareketlendi. 14-8'lik avantajını set sonuna kadar sürdüren Altekma 25-22 ile maçtan 3-1 galip ayrıldı.

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