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Fotomaç’tan ödül yağmuru

Fotomaç Gazetesi’nin düzenlediği 2019-2020 sezonu ‘’in En İyileri’ ödül töreni dün gerçekleşti. Yılın Takımı Medipol Başakşehir olurken, yılın kulüp başkanı Sivasspor Başkanı seçildi.

Fotomaç’tan ödül yağmuru
Giriş Tarihi: 4.12.2020

Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni dün büyük bir heyecana sahne oldu. Ödül töreninde yılın takımı Başakşehir olurken, yılın teknik direktörü ödülü Okan Buruk'a, yılın başkanı ödülü ise Sivasspor başkanı Mecnun Odyakmaz'a verildi. Diğer ödüller ise şöyle: Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü: Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü: Ahmet Ağaoğlu, Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır, Yılın Forveti: Alexander Sörloth: Yılın En Değerli Türk Futbolcusu: Abdülkadir Ömür, Yılın Savunma Oyuncusu: Marcao, Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu: Fernando Muslera, Yılın Kanat Oyuncusu: Edin Visca Yılın Jokeri: Atiba Hutchinson, Yılın Orta Saha Oyuncusu: Ozan Tufan.

ONUR ÖDÜLÜ KASAPOĞLU'NA
Organizasyonda Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verilirken Fotomaç Özel Ödülü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oldu. Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, rahatsızlıkları nedeniyle ödül törenine katılamayan isimler oldu.Türk Futbolunda Fark Oluşturan Teknik Direktör Ödülü, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verildi.

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