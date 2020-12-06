Akhisar’dan baskın

Akhisar Belediye Basketbol, TBL'de 8. hafta mücadelesinde lider Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u deplasmanda 90-77'lik skorla mağlup etti, 8. maçında 6. galibiyetini alıp liderlik koltuğuna yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotu 24-21 önde geçen yeşil-beyazlılar, devreyi de 40-39 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta Jefferson-Franklin ikilisiyle sayılar bulan Akhisar, son bölüme girerken farkı 7 sayıya çıkarttı: 60-53. Son periyotta hata yapmayan konuk takım, salondan 90-77'lik skorla galip ayrılmayı bildi, zirveye yükseldi. Alihan Deniz 24, Jefferson 19, Doğukan 14, Franklin 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
KENAN MOLLA
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