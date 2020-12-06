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Haberler Spor Akhisarspor’un rakibi A.Demir

Akhisarspor’un rakibi A.Demir

Akhisarspor’un rakibi A.Demir
Giriş Tarihi: 6.12.2020

TFF 1. Lig'de 6-0'lık Keçieröngücü hezimetinin ardından evinde diğer Başkent temsilcisi Ankaraspor'a da 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren 13 puanla 11. sırada bulunan Akhisarspor, bugün şampiyonluk adaylarından 5. sıradaki Adana Demirspor'a konuk oluyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadelenin hakemi Antalya Bölgesi'nden Burak Şeker. Akigo'da, kırmızı kart cezası süren Elmar Bjarnason ve Ankaraspor maçında sakatlanan Hasan Ali Adıgüzel forma giyemeyecek. Karşılaşma beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Akhisarspor, rakibiyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı, 6 gol attı, 5 gol yedi.

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