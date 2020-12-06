Aydın BŞB seri istiyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt'u evinde misafir ediyor. Son üç haftadır ligde fırtına gibi esen Aydın'ın Sultanları, üstü üste 4 galibiyet için sahaya çıkacak. İl Bank'ı 3-0, Kuzeyboru 3-2 ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 yendiği Sistem9 Yeşilyurt'u bu kez evinde yenmenin hesabını yapıyor. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Sultanlar, bu maç öncesi ligde 32 puanla 7. basamakta yer alıyor. Rakip Sistem9 Yeşilyurt ise 25 puanla 9. basamakta bulunuyor. Başantrenör Alper Hamurcu, "Üst üste aldığımız üç galibiyet takımda moralleri yükseltti. Hedefimiz 5 maçlık galibiyet serisiydi. Bu bakımdan Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmasında da mutlak galibiyet hedefliyoruz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ