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kahretti

Vasatın üstüne çıkamayan ve devreyi 45-29 geride geçen lacivert-beyazlı ekip, farkı bir türlü kapatamadı, salondan boynu bükük ayrıldı ve 10. maçında 7. yenilgisini aldı

Fethiye kahretti
Giriş Tarihi: 6.12.2020

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde Darüşşafaka Tekfen'e 78-54'lük farklı skorla yenilip, şoke etti. Maça kötü başlayan Barış, Cook ve Fırat'la hücumlardan boş dönen lacivert- beyazlılar, Jerrett, Doğuş ve Andrews'ın sayılarına engel olamadı, 5. dakikayı 14-4 geride geçti. İlk periyotu 24-14 mağlup kapatan Fethiye, ikinci periyotun başında Frazier'la atışları kaçırdı, 13. dakikada fark 18 sayıya çıktı: 33-15. Cook'un basketiyle 15. dakikayı 35-20 geride geçen ev sahibi ekip, hücumda etkili olamadı ve devreyi de 45-29 mağlup tamamladı.

COOK YETMEDİ
3. periyota Cook'un sayılarıyla başlayan Fethiye, Hasan Emir'in basketiyle 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 47-36. Andrews'i durduramayan ev sahibi, son bölüme de 61-48 geride girdi. 4. çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Fethiye, Doğuş'un sayısına engel olamadı, 34. dakikada fark 20 sayıya çıktı: 48-68. Farkı eritemeyen lacivert-beyazlılar, 78-54 yenildi, hayal kırıklığı yaşattı.

ERDOĞAN CANKUŞ

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