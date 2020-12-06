Fethiye kahretti

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde Darüşşafaka Tekfen'e 78-54'lük farklı skorla yenilip, şoke etti. Maça kötü başlayan Barış, Cook ve Fırat'la hücumlardan boş dönen lacivert- beyazlılar, Jerrett, Doğuş ve Andrews'ın sayılarına engel olamadı, 5. dakikayı 14-4 geride geçti. İlk periyotu 24-14 mağlup kapatan Fethiye, ikinci periyotun başında Frazier'la atışları kaçırdı, 13. dakikada fark 18 sayıya çıktı: 33-15. Cook'un basketiyle 15. dakikayı 35-20 geride geçen ev sahibi ekip, hücumda etkili olamadı ve devreyi de 45-29 mağlup tamamladı.



COOK YETMEDİ

3. periyota Cook'un sayılarıyla başlayan Fethiye, Hasan Emir'in basketiyle 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 47-36. Andrews'i durduramayan ev sahibi, son bölüme de 61-48 geride girdi. 4. çeyreğe top kayıplarıyla başlayan Fethiye, Doğuş'un sayısına engel olamadı, 34. dakikada fark 20 sayıya çıktı: 48-68. Farkı eritemeyen lacivert-beyazlılar, 78-54 yenildi, hayal kırıklığı yaşattı.

ERDOĞAN CANKUŞ