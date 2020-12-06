Manisa FK’dan ‘dejavu’

İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Futbol Kulübü, geride kalan 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 37 puan topladı. Grubunda tek namağlup ekip olarak yoluna devam eden siyah-beyazlılar, rakip kaleleri ise adeta bozguna uğrattı. 44 gol atıp, kalesinde 11 gol gören siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'a 13 puan fark yaptı.

MÜTHİŞ GRAFİK YAPTI

Manisa Futbol Kulübü, bu yıl sergilediği performansla geçtiğimiz yılı şimdiden yakaladı. 13 maçlık periyotta bu yıl 37 puan toplayan Ege ekibi, geçtiğimiz yılda aynı puana ulaşmıştı. Bir üst ligi geçen sezon Play-Off finalinde penaltılarla kaybeden Manisa ekibi, bu sefer işi sıkı tutmak istiyor. Geçtiğimiz sezona da fırtına gibi bir başlangıç yapan Manisa FK, 13 haftalık maç periyodunda 12 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, hiç maç kaybetmemişti. Geçtiğimiz yıl ilk 13 haftada rakip ağlara 40 gol bırakan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol görmüş, 37 puan toplamıştı. 'Dejavu' yaşayan Manisa temsilcisi, geçen sezona göre 4 gol daha fazla atarkten, yine kalesinde de 1 gol fazla gördü.



CÜNEYT HASÇELİK