Nazilli’yi virüs vurdu

3. Lig 2. Grup ekibi Nazilli Belediyespor, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Darıca Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde yapılan Kovid-19 testi sonucunun 2 futbolcu ve 1 personel ile karantinada olan yardımcı antrenörün de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Darıca Gençlerbirliği müsabakası öncesinde yapılan Kovid-19 test sonuçlarına göre toplam 2 futbolcu, 1 personelimiz ve karantina süreci devam eden yardımcı antrenörümüzün testleri pozitif çıkmıştır. Daha önce de yapılan testi pozitif çıkan futbolcularımız ile birlikte takımda 12 oyuncumuzun tedavilerine başlanılmıştır. Futbolcular ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir bir an önce sağlıklarına kavuşarak birlikte olmayı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İHSAN KARATAŞ