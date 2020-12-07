Aliağa Petkim diş geçiremedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 5 haftada 4 galibiyet aldığı serinin ardından evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e son saniyelerde mağlup oldu: 71-75. THY Euroleague'de cuma günü Baskonia'ya kendi evinde yenilen Anadolu Efes, Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 30-20, ilk yarısını 48-30 önde geçti. Üçüncü periyotta 23 sayı atarak rakibine 12 sayı şansı veren Petkimspor, farkı 7 sayıya kadar düşürdü. Periyot 60-53 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta 14-4'lük seri yakalayan ev sahibi eşitliği yakaladı, ardından bitime 3 dakika 55 saniye kala Ray'in üçlüğüyle 67-64 öne geçti. Oyunun son bölümlerinde Dunston ve Singleton'un sayılarına karşılık vermekte zorlanan Aliağa Petkimspor, müsabakayı 75-71 kaybetti. İstanbul temsilcisi Anadolu Efes bu skorla ligde 10 maçta 10. galibiyetini aldı. A.Petkimspor'da Ray ve Hummer 13, Boran 12 sayı üretti.