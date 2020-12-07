Asist Burak’tan gol Yusuf’tan

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen iki Türk yıldız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ligin 13. haftasında dün Lille ekibinin sahasında Monaco'yu ağırladığı maça Burak ve Yusuf damga vurdu. Lille'in 1-0 üstünlüğü devam ederken 65. dakikada Burak'ın asistini değerlendiren Yusuf Yazıcı takımının ikinci golünü kaydetti. Konuk ekip Monaco'nun attığı gol skoru 2-1'e getirse de Yusuf'un attığı gol Lille'e altın değerinde bir 3 puan kazandırdı. Lille bu galibiyetle lider PSG'nin ardından 26 puanla zirve takibini sürdürdü. Yusuf, Avrupa da dahil olmak üzere 17 maçta 10 gole ulaşırken, Burak Yılmaz ise 16 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı.