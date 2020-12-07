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Haberler Spor Aydın BŞB tutulmuyor 3-2

Aydın tutulmuyor 3-2

Aydın BŞB tutulmuyor 3-2
Giriş Tarihi: 7.12.2020

Aydın BŞB, Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini Yeşilyurt'u 3-2'lik skorla yenerek elde etti. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molayı 12-11 önde geçen mavi-beyazlılar, mola dönüşü dağıldı. Yeşilyurt, İlayda ve Carutasu'nun etkili oyunuyla seti 25-20 kazandı, Aydın BŞB 1-0 geriye düştü. Aydın BŞB, 2. sette Anthi'nin üstün performansı ile seti 25-23 alıp skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Aydın ekibi bir türlü ritmini yakalayamadı. Seti 25-17 kaybeden mavi-beyazlılar, 2-1 yenik duruma düştü. Anthi'nin sayılarıyla dördüncü sete hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-9 alıp skoru 2-2'ye taşıdı. Tie-break'de müthiş bir geri dönüşe imza atan Aydın BŞB, 5. seti 16-14 kazanıp salondan da 3-2 galip ayrıldı.

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