KSK tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor'u 94-81 mağlup etti. Hafta içinde Bahçeşehir Koleji'ni evinde yenen İzmir ekibi, Bursaspor'u da dize getirerek yoluna devam etti. Pınar KSK, M'Baye ve Henry ikilisiyle etkili olarak henüz 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Konuk ekip, Metecan Birsen ve Morgan'ın da skora katkısıyla 8. dakikada 11-0'lık seri yakaladığı (4-24) çeyreği 26-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Kennedy ve Nusret Yıldırım'ı iyi kullanan İzmir temsilcisi, soyunma odasına 51-33 önde gitti.

KENNEDY'DEN 19 SAYI

Üçüncü periyotta İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, özellikle organize hücumlarla bu çeyrek genelinde de iyi oyununu sürdürdü ve final periyoduna konuk ekibin 18 sayılık üstünlüğüyle gidildi: 49-67. Eksikleri nedeniyle maç boyunca dar rotasyonla oynamak zorunda kalan Bursaspor, açılan farkla beraber son periyotta skorda tekrar geri gelemedi ve Pınar Karşıyaka parkeden 94-81 galip ayrıldı.