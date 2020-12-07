Yılmaz Vural’dan iyi haber geldi

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez korona virüse yakalanmış ve 24 Kasım'da İstanbul'da hastaneye yatırılmıştı. Tecrübeli teknik adam 27 Kasım tarihinde ise oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Vural'dan dün sevindiren haber geldi. Vural'ın entübasyon işleminin bitirildiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı bildirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor. 34 sezonluk tüm kariyeri boyunca 765 maça çıkan Yılmaz Vural, en çok maça çıkan 3. teknik adam olarak dikkat çekiyor.