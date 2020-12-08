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Haberler Spor Akhisarspor’da gidişat çok kötü

Akhisarspor’da gidişat çok kötü

Akhisarspor’da gidişat çok kötü
Giriş Tarihi: 8.12.2020

TFF 1. Lig'de üst üste 3. yenilgisini Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak alan Akhisarspor kötü gidişini durduramıyor. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan yeşilsiyahlı ekip, 12 haftada 13 puanla 13. sıraya geriledi. Akhisar'ın düşme hattındaki maçı eksik Boluspor'la arasında 3 puanlık fark kaldı. Akigo'da Musa Nizam ve Rotman sarı kart cezalısı.

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