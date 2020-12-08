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Aydın’ın Sultanları Play-Off rotasında

Yeşilyurt’u 3-2’lik skorla mağlup eden mavi-beyazlılar, 4’te 4 yaptı

Aydın’ın Sultanları Play-Off rotasında
Giriş Tarihi: 8.12.2020

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor rüzgarı esiyor. İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru'yu 3-2 ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0'lık sonuçlarla mağlup eden, 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2'lik skorla geçen ve bu sezon ilk kez 4'te 4 yapan mavi-beyazlılar, başantrenör Alper Hamurcu yönetiminde Play-Off rotasında ilerliyor. 21. maçında 13. galibiyetini elde eden Aydın'ın Sultanları, 8 maçı kaybetti, 45 set aldı, 36 set verdi ve 34 puanla 7. sıradaki yerini koruyor. 4 puan önündeki Nilüfer Belediye ve 5 puan önündeki Galatasaray'ı geçmeyi hedefleyen Aydın BŞB, bu sezon 6 maçını 3-0, 2 maçını 3-1 ve 5 maçını da 3-2'lik skorlarla kazanmasını bildi. Aydın BŞB, 22. haftada 12 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da konuk olacağı Beşiktaş'ı da yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

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