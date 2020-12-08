Haydi KSK yine yen

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda bugün Almanya'da Brose Bamberg'e konuk olacak. Brose Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grupta çıktığı ilk maçta 27 Ekim'de İspanya'da Bilbao Basket'i 81-72 mağlup eden KSK'nin 10 Kasım'da İtalyan ekibi Fortitudo Bologna ile oynaması gereken ikinci hafta karşılaşması takımda yaşanan 7 korona virüs vakası nedeniyle 5 Ocak'a ertelenmişti. Grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Bamberg lider durumda bulunuyor.

M'BAYE ÇOK İDDİALI

Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu M'Baye, zorlu bir periyottan geçtiklerini söyledi. M'Baye, "Ligde yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Brose Bamberg'i yenerek ikide iki yapmak istiyoruz" diye konuştu.



SARICA: TEK AMACIMIZ GALİP GELMEK

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bursaspor'u 94-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz" dedi. Sarıca, "6 günde üçüncü karşılaşmamız geride kaldı. Bugün Almanya'da 4. maçımızı oynayacağız. Her şeyden önce sakatlıksız ve hastalıksız bir şekilde ayakta olduğumuz için, ondan sonra da skor olarak mutluyum. Oyun içerisinde belli bölümleri çok iyi oynadık belli bölümlerde yapamadıklarımız oldu ama şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz ve bunu da becerdik. Sonuçta önemli bir galibiyeti hanemize yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, sıra Bamberg'de" dedi.