Mesut iddiası

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösterilen F.Bahçe'de Mesut Özil iddiaları ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcu için dün iki iddia gündeme geldi. İngiliz basını Arsenal'de kadro dışı kalan ancak haftada 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil'in ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediğini yazdı. The Mirror'da yer alan habere göre Mesut'un menajerine hiçbir takımla görüşmemesini ilettiği ve sezon sonuna kadar Arsenal'de kalıp tüm ödemelerini almak istediği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Haberde Mesut'un önceliği Londra ekiplerine vereceği ifade edilirken aksi durumda adresinin Türkiye olacağını iddia etti. Ancak Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu dün tam tersi bir açıklama yaptı. Zorlu'nun "Aldığım istihbarata göre Mesut devre arası yüzde 90 ihtimalle F.Bahçe'de" açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.