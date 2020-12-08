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Yolunuz açık olsun

, ’da yapılacak 2022 elemelerinde dişine göre bir gruba düştü.

Yolunuz açık olsun
Giriş Tarihi: 8.12.2020

KATAR'IN ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren A Milli Takım'ımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti. Çift maç usulü oynanacak gruplarda ilk sırayı alan 10 takım turnuvaya direkt katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise Play-Off maçlarına çıkarak vize arayacak.

KASIM AYINDA MAÇLAR BİTECEK
TEK maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek. Kura sonrası yayına bağlanan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, güzel bir kura çektiklerini ve elemelerde başarılı olarak trunuvaya katılacağımızı söyledi.




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