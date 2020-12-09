A Milli Takım iz bırakacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli olurken teknik direktör Şenol Güneş kura sonuçlarını değerlendirdi. Ayyıldızlılar, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşirken deneyimli teknik adam Güneş, "İz bırakacağız" diye konuştu. Güneş, "Çekişeceğimiz takımlar Hollanda ve Norveç gözüküyor. Sevimli, tutkulu, çalışkan bir takım olurken ülkemizi de iyi tanıtmak istiyoruz. Eğer Dünya Kupası'na gitmek istiyorsak, herkesi yenmek zorundayız" dedi.

CENK TOSUN İDDİALI

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli golcü Cenk Tosun ise kura çekimi sonrası, "Konsantremizi koyarsak guruptan birinci veya ikinci çıkarak, Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. Hollanda, Norveç ve bizim aramızda mücadele geçecek. Abi-kardeşliğin olduğu, çok iyi bir havanın olduğu bir takımız. Gruptan birinci çıkmak istiyoruz olmadı ikinci çıkarak Play-Off oynamak istiyoruz" yorumunu yaptı.