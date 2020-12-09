Denizli basket tepetaklak

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TBL'de sezona kötü başlangıç yaptı. Şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşatan yeşil-mavililer, 11 puanda kalarak 10. sıraya geriledi. Geçen hafta içinde takımdan 3 isimle yollarını ayıran ve 1 transfer gerçekleştiren Denizli Basket'te operasyonların süreceği sinyalleri geliyor. Lige 2 mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste 3 galibiyetle toparlanan Denizli temsilcisi, peşisıra aldığı 3 mağlubiyetle zirveden uzaklaştı.

EKİBE GÜVENOYU

Teknik kadro ve oyunculara güvenlerini tam olduğunu belirten başkan Veli Deveciler, "Herkes canla başla çalışıyor ve bununkarşılığını alacağımızı biliyoruz. Takımın enerjisi ve motivasyonu istediğimiz düzeye geldiğinde, kaybetmeyen takımı hep birlikte izleyeceğiz. İlk önceliğimiz sağ-lıklı kalmak, çalışmak ve müca-deleye devam etmek. Zaman bizi haklı çıkaracaktır "diye konuştu. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve Kovid-19 salgını nedeniyle dert yakınan Deveciler, "Üst üste mağlubiyetler bizi çok üzdü. Tabii ki lig süresince tatsız dönemler, kayıplar olacaktır. TBL'de ikinci yılımız ve doğru işler yaptı-ğımızdan şüphemiz yok. Pandemi sebebiyle herkesin etkilendiği kadar takımımız da etkilenmiştir. Bu süreç değişik koşullarda iler-liyor ve biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Her takımın lehine ve aleyhine dönemler yaşanacaktır" dedi.



BORNOVA MAÇINA ERTELEME

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basktebol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) 9. hafta mücadelesinde bugün İzmir temsilcisi Bornova Belediyespor'la oynayacağı maç rakip takımda çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle TBF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Bornova ekibinde, antrenör Faruk Beşok ve 8 oyuncu ile 1 teknik ekip çalışını dahil toplam 10 ismin korona virüs testleri pozitif çıktı.

SEBAHATTİN AL