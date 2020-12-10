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Haberler Spor Buca 1928 Fatsa önünde

Buca 1928 Fatsa önünde

Buca 1928 Fatsa önünde
Giriş Tarihi: 10.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta son olarak evinde Çankaya Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 bugün deplasmanda Fatsa Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Engin yönetecek. Ligde 26 puanla 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 21 puanla 4'üncü basamakta yer alan Karadeniz temsilcisini yenerek zirve yarışını kayıpsız bir şekilde sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler de eksik oyuncu bulunmuyor. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, zorlu deplasmandan 3 puanla döneceklerine inandığını vurguladı.

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